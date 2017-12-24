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Фронтовая Горловка: «перемирить» начали с первого дня

Воскресенье, 24 декабря, 2017

Перемирие в окрестностях города соблюдалось лишь до полудня.

После 11.30 стрелять начали на светлодарском направлении. Боевые действия с применением крупнокалиберного вооружения, а также гранатометов, были слышны как в самом Светлодарске, так и в Дебальцево, а чуть позднее о «хлопках и очередях» в этой стороне рассказали и горловчане. Во второй половине дня вновь «шумело» в стороне Углегорска, а после 20 час. достаточно активно стреляли на севере/северо-западе.

О перестрелках рассказывали жители Марьинки, а в пресс-центре штаба АТО заявили о снайперском обстреле в районе Светлодарской дуги, в результате которого вчера погиб украинский военнослужащий. Кроме того, были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ под Авдеевкой.

В «ДНР» обвинили противника в обстрелах под Докучаевском, Спартаком и  Веселым.



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