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«Я никуда не убегал»: заммэра Запорожья рассказал, где находится

Понедельник, 25 декабря, 2017

Анатолий Пустоваров заявил, что находится в Харькове, куда добровольно приехал с адвокатом.

Заместитель запорожского мэра дал комментарий коммунальной газете «Запорозька Cіч». Анатолий Пустоваров опроверг информацию о том, что находился на территории «ДНР».

С его слов, сейчас он приехал в Харьков и направил заявления во все следственные орган, в которых выразил готовность прибыть для участия  во всех необходимых процессуальных действиях:

– Я хочу проинформировать общественность и развеять слухи о ситуации, которая сложилась вокруг меня в последние дни. Во-первых, я никуда не убегал, ни от кого не скрываюсь и, тем более, не был на неподконтрольной территории.

На данный момент я нахожусь в Харькове со своим адвокатом, куда приехал самостоятельно. Мы направили заявления во все следственные органы, органы прокуратуры и суд о своем месте нахождения, своих контактах и готовности прибыть для участия в процессуальных действиях. В любом случае мы будем отстаивать свою позицию в суде от надуманных обвинений.

Интересно, что защищает чиновника Игорь Чумаченко — депутат горсовета от «Оппоблока», который в свое время представлял интересы мэра Энергодара Павла Музыки.

Напомним, Анатолия Пустоварова подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением вместе с рядом областных чиновников.

По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн. гривен.

Во время обысков Пустоваров исчез. Одни СМИ писали, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна «ДНР», другие, что прячется на «Запорожстали».

Заноза



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