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Меркель и Макрон призвали Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Воскресенье, 24 декабря, 2017

Лидеры Германии и Франции также заявили о необходимости срочного обмена пленными. 

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали российских военных вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

«Меркель и Макрон в своем совместном заявлении также призвали российских офицеров вернуться в СЦКК, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны отметили, что «нет альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта». Европейские лидеры подтвердили необходимость полного осуществления Минских соглашений.

Сообщается также, что лидеры Германии и Франции приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных.

«Эта договоренность должна быть срочно реализована, она станет важной вехой в реализации Минских соглашений», — говорится в заявлении.

ZN,UA



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