Фронтовая Горловка: на севере продолжают стрелять

Еще один день «новогоднего перемирия» тихим не был.

По словам горловчан, стреляли на севере вечером (перестрелки) и ночью (периодически были слышны одиночные). После полуночи Гольмовский ненадолго остался без электроснабжения.

В штабе АТО рассказали об обстрелах в районе Авдеевки и Красногоровки, а также под Крымским (на луганском направлении). Представители «ДНР», в свою очередь, заявили, что под огнем оказались районы трех населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной республике, а сегодня утром ВСУ, якобы, стреляли из станкового противотанкового гранатомета по поселку Трудовские.