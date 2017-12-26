Фронтовая Горловка: наконец-то пришла тишина

Боевые действия в окрестностях города не велись.

Все о чем сообщили местные жители, так это одиночный громкий «бах», который раздался на севере около полуночи.

Отмечается снижение активности сторон и на других участках линии фронта. Так, в штабе АТО заявили о минометном обстреле оборонных укреплений ВСУ в районе Павлополя, а луганском направлении из стрелкового были обстреляны опорные пункты ВСУ у Станицы Луганской. К тому же, в районе Новгородского зафиксирован пролет беспилотника противника. В «ДНР» рассказали, что за сутки общее количество нарушений составило пять раз и под огонь ВСУ, якобы, попали населенные пункты на донецком направлении и на юге. Однако, об их последствиях и названиях населенных пунктов не сообщается.