Почем теперь накрыть «поляну» под новогоднюю елку: по-бедному, по-среднему и по-богатому

Продукты подорожали за год на 16%, а наше спиртное — почти вполовину.

До Нового года осталось 9 дней, и многие подсчитывают финансы, необходимые для накрытия праздничной «поляны». «Сегодня» тоже внесла свой вклад в эту арифметику, прикинув, почем обойдутся три варианта меню из основных блюд, рассчитанных на разный кошелек: от самого скромного до достаточно объемистого.

Наш стол рассчитан на компанию из шести взрослых человек: троих мужчин и трех женщин, которые не являются вегетарианцами и трезвенниками, короче, среднестатистических украинцев. Как видно из инфографики, в каждое из меню вошло шампанское, крепкое спиртное, сок, неизменный оливье, холодные и горячие закуски.

Бюджетно

Отличие рецепта оливье здесь прежде всего в том, что салат нарезан из недорогой колбасы и диетического майонеза. Шампанское мы взяли приготовленное методом ускоренной шампанизации, коньяк заменили на водку. Но даже в этом случае получилось дороже примерно на 20%, чем год назад, или на 180 грн. Цены выросли прежде всего из-за выпивки, так как в декабре 2016 г., к примеру, бутылка дешевого шампанского стоила 65 грн., а в декабре 2017-го — уже 85 грн. (+30%), бутылка водки, соответственно — 55 грн. и 80 грн. (+45%). В пределах годовой инфляции на продукты (16%) повысились цены на колбасный сыр, полукопченую колбасу 1 сорта, а вот икра «для бедных» подорожала всего на 12%, а рыбные консервы — на 10%. Если устроить застолье в складчину, с каждого придется по 155 грн., или 5% минимальной зарплаты.

Стандартно

В «среднестатистический» салат оливье мы положили «варенку» высшего сорта, жирный майонез, поэтому продукт оказался на 25% дороже. Да и пятизвездочный коньяк стоит вдвое больше, чем «беленькая» (как и год назад). Остальные продукты тоже не из самых дешевых. Особенно подорожал твердый сыр: если в декабре 2016 г. сыр шестимесячной выдержки украинского производства можно было купить за 150 грн./кг, то теперь — не менее чем за 220 (+46%), а сырокопченую или сыровяленую колбасу со 100% содержанием мяса, соответственно — за 200 и 250 грн. (+25%).

Выросла в цене и качественная красная икра, тоже примерно вполовину. А вот гусятина достаточно доступна: 4-килограммовая тушка обойдется на рынке в 320 грн., плюс яблоки и другие специи, это на 10—12% дороже, чем год назад. Скидываться на стол придется по 483 грн.

«По-богатому»

Очевидно, что пределы «разгуляя» рассчитать сложно, поэтому мы сделали упор на самые распространенные деликатесы: мясную нарезку, французский твердый сыр, икру высшего сорта и в большом количестве, которые стоит употребить под элитные спиртные напитки вроде шампанского известной марки и коньяка многолетней выдержки. Наш мониторинг винных бутиков показал, что шампанское почти не подорожало (+2%), а коньяк даже подешевел.

По словам продавца одного из бутиков Ивана Шевцова, снижение цен на элитные напитки вызвано тем, что они были серьезно переоценены в прежние годы и не находили сбыта. Остальные деликатесы подорожали,как разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, из-за роста курса доллара. В итоге застолье обойдется почти в 5 тыс. грн. на человека.

Что попробовать: устрицы и сыры

Как рассказала нам гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, новогоднее меню из года в год меняется мало: сырная и мясная нарезка, горячее мясное блюдо, салаты. Тем же, кто хочет на праздники попробовать чего-то необычного, советуют несколько вариантов.

«Из трендов этого года можно выделить рост спроса на устрицы, так как они стали дешевле. Моллюсков теперь много выращивают в Украине, они попадают на стол гарантированно свежими, — говорит Насонова. — Востребованы домашние сыры, как твердые, так и мягкие, которые готовят на небольших частных сыроварнях. Еще один писк кулинарной моды — крафтовое пиво, приготовленное на мини-заводиках».

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