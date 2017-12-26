В «ДНР» назвали дату обмена пленными

По словам лидера самопровозглашенной республики, он состоится завтра, 27-го декабря.

Обмен пленными между «Л/ДНР» и Украиной пройдет 27 декабря. Об этом в Москве заявил лидер «ДНР» Александр Захарченко.

«Сегодня произошло знаменательное событие, последние условия были обговорены, и 27 числа этого месяца пройдет обмен по формуле «306 на 74″», — сообщил он.

Спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук сообщил, что место и время обмена объявят завтра утром.

«Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ», — отметил он.