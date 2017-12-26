Фронтовая Горловка: автомобилисты жалуются на дефицит пропана

Вторник, 26 декабря, 2017
Как сообщили горожане, на большинстве автозаправок газа нет, а если и есть, то по завышенной цене.
Владельцам автомобилей, оборудованных ГБО последние несколько дней приходится в соцсетях проводить опросы в поисках топлива. Горловчане делятся информацией где и по чем можно заправить своего «железного коня».
«Нигде нет… Зато в Макеевке и Донецке свободно.. Правда, цену не знаю»
«А где газ по 20 и по 21 рублику делся — кто знает в чем причина?»
«Обьездил весь город, около 16.30 газа нигде уже не было»
«По Минина-Пожарского по 26,50 утром был»
«Макеевка -Донецк 24-25р на любой заправке»
«Комсомолец 26.50″
«После каждого такого «дефицита» газ резко дорожает…»
«На Кочегарке по 26.5 сегодня в обед заправлялись, машин нет, свободно»
«Строитель, есть, сегодня видел, 27 руб.»
«В император граде . светлейшем Даунецке. да с его пригородом Макуевкой. пропан 22. 23. если пошукать то и 21 можно найти. а вот в Горловском удельно крепостном княжестве негоже холопам по такой цене топливо продавать. пущай по 27 приобретают и радуются. и хавают новости о тенденциях к снижению цен на потребительские товары и гсм» (Орфография сообщения сохранена).