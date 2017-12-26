Папа Римский помолился за мир для Украины

Понтифик попросил мира для народов, страдающих от затяжных конфликтов.

Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского послания «Городу и миру» помолился за мир для Украины. Понтифик выразил надежду, что в Украине в скором времени воцарится мир.

«Мы видим воплощение Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями, страдают от насилия в зоне конфликта в Украине и его тяжелейших гуманитарных последствий; мы молимся о том, чтобы Господь вскорости даровал мир этой дорогой нашему сердцу стране», – сказал Папа Франциск в рождественской речи.

В своем послании, которое смотрели и слушали сотни миллионов зрителей во всем мире, глава Католической церкви сосредоточился на знаке, данном вифлеемским пастухам в фигуре «младенца в пеленах, лежащего в яслях», в котором они узнали мессию.

«Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а уже неактуальная модель развития порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку ребенка, приглашает распознать его в лицах детей», – сказал Франциск, указывая на лица детей Святой земли, Ближнего востока, ряда африканских стран, где не прекращаются конфликты, призывая молиться за мир и прилагать усилия для его построения.

Корреспондент