Фронтовая Горловка: за неделю скончались 50 местных жителей

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания городских властей «ДНР».

В период с 18 по 25 декабря в Горловке произошло одно самоубийство, скоропостижно скончались 50 местных жителя, еще четыре человека пропали без вести.

Всего за неделю зарегистрировано 261 заявлений и сообщений горловчан о преступлениях и происшествиях, в т.ч. об одном убийстве. Были составлены 171 административных протоколов, из которых за распитие алкогольных напитков и курение табачных изделий в общественных местах — 116 и 18 соответственно.