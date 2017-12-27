Фронтовая Горловка: неспокойно было в стороне Светлодарской дуги

Об этом сообщили местные жители.

По их словам, это направление «шумело» с обеда. Затем оно же упоминалось и вечером. В то же время о боях в других «горячих» точках на окраинах Горловки не сообщалось. Сегодня, 27 декабря, утром горожане также могли слышать отголоски боевых действий, но в соцсетях их назвали «работой полигона» и заверили, что поводов для беспокойства нет

Кроме светлодарского направления неспокойно во вторник было в районе Попасной и Станицы Луганской, а также под шахтой Бутовка, заявили в пресс-центре штаба АТО. В то же время в информации «ДНР» говорится, что украинские силовики перемирие за минувшие сутки не нарушали.