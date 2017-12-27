Ообмен пленными состоится под Горловкой

Сегодня стало известно, что обмен пленными между Украиной и «ЛДНР» произойдет в районе КПВВ в Майорске.

В сети появилось видео с военнопленными, которые на автобусах из Луганска направились к месту обмена под Горловкой. Со стороны «ЛНР» туда отправлено 16 пленных, а со стороны «ДНР» доставят еще 58 человек. Согласно договоренностей Украина ради освобождения из плена 74 своих граждан в свою очередь передаст 306 человек.

В «ДНР» сообщили, что по предварительным договоренностям, процедура обмена пленными состоится в 13 час. Известно, что затем освобожденных из плена украинцев к вечеру привезут на военный аэродром «Борисполь».

Ранее «Кочегарка» уже сообщала, что обмен пленными должен состояться 27-го декабря.