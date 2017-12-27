Фронтовая Горловка: на КПВВ стартовали переговоры по обмену пленными

Движение гражданского транспорта через линию соприкосновения в районе ближайшего от Горловки КПВВ остановлено.

Представители украинской стороны, ОБСЕ и самопровозглашенных республик начали переговоры, которые проводятся у контрольно-пропускного пункта под Майорском.

В СМИ сообщается, что на время обмена пленными в этом районе будет полностью отключен Интернет, а сам обмен пройдет не ранее 14 час.

Тем временем, пленные с обеих сторон доставлены к месту запланированной процедуры обмена.