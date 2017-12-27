Появились первые сообщения о том, что обмен пленными под Горловкой успешно завершен

Об этом начали сообщать информационные агентства и интернет-издания.

Согласно поступающей информации, процедура обмена пленными между представителями официального Киева и самопровозглашенных республик завершена.

Передача пленных проходила в районе Горловки — вблизи КПВВ Майорск, но уже на территории подконтрольной «ДНР». На месте события находились наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Сначала был произведен обмен с «ЛНР». На подконтрольную Украине территорию вернулись 16 человек, а переданы 99 человек.

Затем начался второй этап обмена пленными — с «ДНР». Были возвращены 58 пленных, в свою очередь украинская сторона передала 165 человек. Стоит отметить, что не все лица, подлежащие обмену, захотели возвращаться в «Л/ДНР». Некоторые «отказники» не изъявили такого желания, еще часть — были освобождены из-под стражи ранее, после отбывания наказания. По словам омбудсмена Украины Валерии Лутковской, каждого пленника опрашивали представители Красного Креста, хотят ли они возвращаться.

Ранее сообщалось, что согласно договоренностей 306 человек должны были быть переданы представителям самопровозглашенных республик в обмен на 74 украинца.

Стоит отметить, что стороны конфликта могут провести еще один обмен пленными.

Как заявил один из участников процедуры представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук, «на второй этап будет переведено определенное количество лиц — сегодня это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29, находящиеся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной».