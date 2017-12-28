Фронтовая Горловка: на окраинах снова стреляют

Горожане по-прежнему слышат отголоски боевых действий.

Как «Кочегарка» уже сообщала о них местные жители рассказывали с утра, но в соцсетях их назвали «работой полигона» и заверили, что поводов для беспокойства нет.

По словам горловчане, с утра и до обеда было слышно гупанье. Затем на западе от Горловки прогремели несколько тяжелейших разрыва подряд.Уже ночью в стороне Зайцево периодически было слышно стрелковое, а сегодня ранним утром на севере раздались два мощных «баха».

В пресс-центре штаба АТО рассказали, что в среду по позициям ВСУ стреляли в районе Авдеевки, на Приазовье. В свою очередь, в «ДНР» обвинили украинских силовиков в обстреле Доломитного, расположенному в пригороде Горловки примерно в десяти километрах к востоку от места проведения обмена пленными. Согласно информации, стреляли из автоматического гранатомета.