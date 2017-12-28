Меркель и Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на Донбассе содействовать обмену оставшимися заключенными.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заключенными.

Меркель и Макрон также добавили, что Международному комитету Красного Креста необходимо предоставить полный доступ во все регионы Донбасса для поиска пропавших без вести.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.

Гордон