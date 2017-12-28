 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Меркель и Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе

Четверг, 28 декабря, 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на Донбассе содействовать обмену оставшимися заключенными.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заключенными.

Меркель и Макрон также добавили, что Международному комитету Красного Креста необходимо предоставить полный доступ во все регионы Донбасса для поиска пропавших без вести.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.

Гордон



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования