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В Украине построят завод по производству боеприпасов

Пятница, 29 декабря, 2017

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что уже выделено 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по производству боеприпасов для ВСУ, прежде всего старого образца.

«Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных», − отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что завод будет пополнять дефицитные запасы боеприпасов старого образца. А по мере закупок нового вооружения производить боеприпасы и к нему.

«В 2018 году планируем начать строительство этого завода боеприпасов. Но, отмечу, что 1,4 миллиарда гривен − это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ», − рассказал Полторак.

Корреспондент



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