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В прифронтовой Жованке люди несколько лет выживают за счет помощи волонтеров

Пятница, 29 декабря, 2017

В прифронтовой Жованке люди несколько лет выживают за счет помощи волонтеров, в населенном пункте проблемы жизнеобеспечения жителей украинскими властями не решаются.

Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролисок» Евгений Каплин.

«С Жованкой мы работали с 2015 года. Там не было власти, никто не хотел туда завозить хлеб, продукты. Опасно, стреляют, нет власти, дорога простреливается снайперами. Когда мы зашли в этот поселок, он фактически контролировался украинской армией, но де-факто там не было украинской власти», – сообщил он.

По его словам, когда волонтеры приехали в Жованку впервые, там проживали 280 человек, включая население разделенного линией разграничения поселка Зайцево. «Де-факто Жованка относился к Горловке. Люди два года не получали пенсию. Хлеб не завозился, газ не завозился, света не было, воды не было. Все жизнеобеспечение поселка держалось на волонтерской организации», – продолжил волонтер.

Каплин также рассказал, что люди в Жованке выживали за счет продуктов, выращенных на огородах, домашнего хозяйство и помощи солдат, а в «серой зоне» на Донбассе, где работает он с волонтерами, сейчас проживают около 70 тысяч детей, и каждому из них необходима помощь психолога. «Мы сейчас работаем с территорией, где проживает около полумиллиона человек, из которых до 70 тыс. детей. Это мы говорим о 20-километровой зоне», – сказал он.

Напомним, поселок Жованка находится на подконтрольной Украине территории, вблизи неподконтрольного Зайцево, и обстрелы здесь не прекращаются с 2014 года. В населенном пункте не осталось ни одного жилого дома, который бы не попадал под пули и снаряды, а о восстановлении поврежденного жилья речь пока не идет.

Жителям прифронтового поселка никто, кроме Красного Креста и волонтеров не помогает. Около половины жителей этого прифронтового поселка не имеют работы, более 300 домов повреждены обстрелами, еще более 50 – полностью разрушены.

Донецкие новости



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