Фронтовая Горловка: новогоднее перемирие продолжает ежедневно напоминать о себе

Как сообщалось ранее, в четверг утром город разбудили несколько мощных «бахов», прогремевших на севере.

Затем на протяжении дня боевые действия периодически были слышны, но в соцсетях их называли «работой полигона».

Интенсивность боев выросла к ночи. После 22 час. по местному времени горловчане начали сообщать о стрельбе на севере. Сначала это были только перестрелки, а чуть позднее — из чего-то тяжелого. Спустя час «зашумело» и юго-западное направление.

Днем велись активные боевые действия под Донецком, причем с разных сторон — в районе Трудовских, под Еленовкой, Авдеевкой и Ясиноватой.