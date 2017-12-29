Как правильно нарядить елку в этом году, чтобы исполнились желания

Новогоднее дерево не только символ Нового года, но и сильный энергетический инструмент, который может принести в вашу жизнь положительные изменения. О том, как правильно установить и нарядить новогоднюю елку, чтобы исполнились самые заветные желания рассказал на эксперт- Игорь Колосовский, мастер фэн-шуй.

В этом году для установки елки лучшими местами считается западная и восточная часть квартиры. Если вы хотите, чтобы в вашем доме весь следующий год царило веселье, устанавливаете ее в западной стороне жилища. А для того, чтобы привлечь удачу – выделите елке восточную часть дома.

Особое условие в этом году для искусственной елки. Для того, чтобы она принесла в вашу жизнь положительные энергии, рекомендуется установить искусственную красавицу с шиммерным напылением. И такой атрибут праздника нужно ставить по центру комнаты, желательно той, которая находится посередине квартиры. Кроме того, елку обязательно ставить на возвышенность, и не важно, будет это ящик или стол. Главное – чтобы она была приподнята от пола. Такой способ установки елки поможет привлечь в ваш дом благополучие на весь будущий год.

Чтобы решить какими игрушками и в каких цветах в этом году вы будете украшать елку, стоит сначала решить для себя, какую энергию вы хотите привлечь в вашу жизнь и в жизнь вашей семьи.

Для того чтобы в следующем году найти свою вторую половинку или выйти замуж, стоит украшать елку в красных и алых тонах, обязательно чтобы на ней были ленты, банты, игрушки в форме сердечек и парные фигурки парня и девушки.

Чтобы наладить свое финансовое положение, получить прибавку к зарплате или найти новы источник доходов, украшайте елку в металлических оттенках. Золотистый и серебристый цвет игрушек поможет привлечь в дом энергии денег. Также на дереве должны быть гирлянды в холодных оттенках, и мишура из фольги или взбрызнутые декоративным серебристым спреем веточки дерева.

Чтобы в вашей семье в следующем году появилось долгожданное пополнение, украсьте елку детскими игрушками, самодельными декоративными элементами и главное побольше в этот момент думайте о детях. Усилят ваше желание пустышки, мини-колясочки и куклы-пупсы.

Ну а если вы хотите, чтобы в вашем окружении было побольше верных и надежных друзей, повесьте на елку сувениры, которые вам дарили ваши знакомые. Украсьте новогоднюю красавицу общими фотографиями и пригласите всех отмечать новогоднюю ночь у вас дома. Но при этом предупредите, чтобы каждый гости захватил с собой по одной елочной игрушке, которую он сам потом повесит на вашу елку.

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