«Водафон» принудительно переводит всех жителей неподконтрольной территории на невыгодный тариф — СМИ

Многие жители неподконтрольной Украине территории, которые пользуются услугами компании «Водафон» (МТС Украина), получили sms от о том, что в январе их переведут на новый тариф — «Смартфон Стандартный».

Об этом сообщили «Стране» жители неподконтрольной территории.

«В смс написано, что с 9.01-15.02.18 мой тариф будет бесплатно изменен на «Смартфон Стандартный». Дозвониться по бесплатному сервисному телефону невозможно. На сайте компании прочитала про условия — там пишут, что по 2 гривны в день снимать будут. Это же грабеж!», — рассказала Светлана из Горловки.

Она рассказывает, что часть ее знакомых принудительно перевели на »Смартфон Стандартный» еще в начале декабря. «Но соседка говорит, что у нее снимают по 3 грн. в день, а ее сестра рассказала, что вообще по 7 грн. в день «улетает», — продолжила она.

На сайте »Водафон» о тарифном плане «Смартфон Стандартный» сказано, что абонентская плата за пользование данным тарифным планом составит – 60 гривен в месяц. В эту стоимость входят безлимитные звонки внутри сети и другие пакетные услуги: интернет, смс, ммс, звонки абонентам других украинских мобильных операторов, а также звонки на заграничные номера.

Существует возможность не вносить ежемесячный платеж, в таком случае будут действовать дневные пакеты услуг, со следующими условиями: за 2 гривны в сутки — безлимит в сети, а также интернет-пакет 50 МБ ежедневно (после исчерпания возможен заказ пакетов по 100 МБ за 5 гривен каждый).

Свое решение в «Водофоне» по телефону объяснили тем, что на территории ДНР компания якобы не имеет возможности обслуживать свое оборудование. Причем уточнили, что ежедневный платеж составит все-таки не две, а три гривны.

Кстати, принудительно перевели на пакет »Смартфон Стандартный» и жителей украинских населенных пунктов, которые находятся на линии АТО — Новотроицка, Северодонецка и других.

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