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Через КПВВ в Майорске пытались перевезти контрабандную партию сигарет и старинную икону

Суббота, 30 декабря, 2017

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорск пограничники Краматорского отряда пресекли попытку перевозки через линию разграничения контрабандных табачных изделий.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время осмотра автомобиля «Mercedes», на котором гражданин Украины следовал из Донецка, пограничники совместно с представителями фискальной службы обнаружили в багажном отделении  1500 пачек сигарет различных марок без акциза.

Позднее на этом же КПВВ по время проверки другого автомобиля была найдена старинная икона, датированная 1899 г. Возможна, она представляет культурную та историческую ценность, а вез ее гражданин Украины в сторону Горловки.

Кроме того, на КПВВ в Новотроицком «отличилась» жительница нашего города. Горловчанка пыталась провезти через линию разграничения партию мобильных телефонов. В ходе осмотра автомобиля «Тойота Кэмри», направлявшегося из Мариуполя в сторону Донецка, пограничники и представители Государственной фискальной службы выявили спрятанную партию мобильных телефонов, которая оценивается в 48 тысяч гривен.

Во всех случаях нарушители и обнаруженные «находки» переданы сотрудникам ГФС для принятия правового решения.



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