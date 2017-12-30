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Среди тех, кто не захотел возвращаться в «ДНР» в рамках обмена пленными оказался бывший мэр Торецка

Суббота, 30 декабря, 2017

Арестованный бывший мэр соседнего с Горловкой города Владимир Слепцов спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.

«Когда обмен завершился и журналисты поедут обратно — Слепцов едет вместе с ними. Он будет дальше отбывать наказание в Украине», — говорится в распространенном интернет-изданиями сообщении.

Арестованного экс-мэра Торецка (бывший Дзержинск) Владимира Слепцова подозревают в совершении таких уголовных преступлений, как участие в террористической группе или террористической организации и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По данным следствия он «был связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума о провозглашении государственной самостоятельности «ДНР».

Из тех, кого обменивали со стороны «ДНР» отказалась ехать на подконтрольную Киеву территорию одна бывшая военнослужащая ВСУ по имени Елена.

По ее словам, она решила остаться в самопровозглашенной республике потому, что в Донецке живут все ее родные.



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