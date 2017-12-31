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Освобожденный в ходе обмена пленных горловчанин остался без жилья и средств для существования

Воскресенье, 31 декабря, 2017

Четверо из 73 освобожденных из плена украинцев — хотя и родились на неподконтрольной ныне территории Донецкой и Луганской областей, но оставаться там они не захотели. Об этом сообщает ТСН.

Один из них, Игорь Яковенко, просидел в заточении два года и четыре месяца, в результате чего мужчина стал сильно заикаться.

С ним журналисты встретились вблизи киевского госпиталя, где бывшие пленники гражданские проходят обследование. Игорь был обут в тапочки, потому что у него нет другой обуви.

«Нас приняли за корректировщиков. Били электричеством. Просто оказался не в том месте», — говорит Яковенко.

В «ДНР» его обвинили в шпионаже в пользу Украины. На самом деле, вместе с двоюродным братом гражданской жены, во время обстрелов Горловки вышел посмотреть, откуда палят. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался один Яковенко.

Украинца Сергея Радулова в плен взяли также в районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Тоже за «шпионаж» в пользу Украины.

«Начали происходить ужасные вещи. У меня отобрали все имущество», — рассказывает Сергей.

С врачебной палаты этим ребятам некуда идти вообще. Негде и нет за что жить. Они выбрали Украину, потому что возвращаться домой опасно.

«Возвращаться страшно, потому как помиловали, так и заберут», — говорят мужчины.

Ранее сообщалось, что во время обмена пленных бывший мэр соседнего с Горловкой города Владимир Слепцов спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.

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