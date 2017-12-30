Рейтинг елок Украины: от самой дорогой до самой благотворительной

В Черкасской области зеленую красавицу сломала буря, в Одесской области праздничное дерево сделали из цветных карандашей, а столичная елка немного потрепалась на пути в Киев.

Пока украинцы готовятся к Новому году, «Сегодня» сделала подборку самых-самых пушистых красавиц Украины и раздала им номинации.

Доброслав: самая креативная

Необычную новогоднюю красавицу установили в Одесской области — в Доброславе ее соорудили из карандашей. На «дерево» высотой 2,5 метра ушло 24 тысяч цветных карандашей, которые собирали всем поселком. Елку уже занесли в Нацреестр рекордов.

Львов: самая благотворительная

В этом году город украшает не обычная елка, а с историей. Дело в том, что Львову она досталась абсолютно бесплатно — 50-летнее дерево с собственного участка городу подарила жительница села Брюховичи Любовь Поврозник. По ее словам, 18-метровое дерево могло упасть при первом же шторме и несло угрозу для домов и линий электропередачи. В понедельник пушистую красавицу укутали в сотни метров гирлянд и уже зажгли на главной площади Львова.

Золотоноша: самая «ветреная»

Праздничная елка в маленьком городке в Черкасской области оказалась самой неустойчивой и уже прославилась на всю страну своим феерическим падением. Конфуз случился в минувшие выходные: из-за непогоды дерево упало прямо на главной площади Золотоноши. Порывы были настолько сильными, что не выдержала металлическая основа главной елки города и сломался редуктор, который должен был вращать ее вокруг своей оси.

Киев: самая долгожданная

На Софийской площади столицы 19 декабря зажгли главную елку страны: высота — 30 м, возраст — 90 лет, ее украшают 3,6 км гирлянд. Дерево доставили с Прикарпатья не без приключений: дорога заняла пять дней вместо запланированного одного и изрядно потрепала елку.

Харьков: самая высокая

А в Харькове вновь открыли традиционно самую высокую елку страны: искусственное дерево высотой в 36,7 метра засветилось в День святого Николая на площади Свободы. Городские власти признаются — одну и ту же елку используют уже несколько лет, экономя бюджетные деньги. Вокруг главного праздничного атрибута города расположился новогодний городок с ярмаркой, аттракционами, ледовым катком и домиком Деда Мороза.

Хмельницкий: самая дорогая

Согласно системе госзакупок ProZorro, в Хмельницком в этом году купили самую дорогую елку: на нее выделили 495 тыс. грн. Высоту искусственной стволовой ели заказывали 18 метров, вес — до 2800 кг.

Бровары: самая «удивительная»

Бровары Киевской области удивили пользователей интернета очень нестандартным деревом — на одной из площадей города установили искусственное «нечто». Фотографией поделился один из местных жителей в соцсетях, и другие пользователи тут же сравнили ее с алоэ или перевернутой пальмой. Впрочем, в городе есть главная елка, более привычная глазу — натуральная, на Майдане Свободы.

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