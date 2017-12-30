Как приготовить новогодний стол, чтобы всего хватило и ничего не пропало

Гостеприимные хозяйки, ожидая на Новый год гостей, стараются приготовить всего и побольше. В результате, с утра после праздника они обнаруживают не только то, что стол остался на половину полным и большинство блюд уже пропало, но и то, что такой праздник сделал значительную брешь в семейном бюджете.

На самом деле, заранее зная количество гостей, можно не только составить меню так, чтобы всего хватило, но и так, чтобы с утра не было мучительно больно выбрасывать потекшие салаты, подкисшие фрукты и высохшую нарезку.

Взрослый человек средней комплекции чисто физически не съест больше 1000-1200 г, и это с условием, что за столом вы будете сидеть не менее 6 часов. Сначала, конечно уйдет больше еды, пока голодные гости не наедятся, но они не будут есть с одинаковым аппетитом всю ночь, и уже через час-полтора интерес будут вызывать лишь легкие закуски.

Итак, как рассчитать объемы запланированных блюд на новогодний стол.

Алкоголь

Расчет алкогольных напитков проводите исходя из предпочтений гостей. На одного гостя, пьющего крепкие спиртные напитки, стоит приобрести бутылку с алкоголем объемом 0.5-0.7 л. На любителей шампанского и вина стоит выделить примерно по 1.5 бутылки объемом 750 мл. Кроме того, добавьте еще 2 бутылки шампанского, ведь традиционно бокалы именно с этим напитком будут подниматься всеми гостями с наступлением Нового года.

Безалкогольные напитки

Съеденное нужно будет чем-то запивать, потому учтите, что на столе должны быть компоты, соки, газированная сладкая и минеральная вода. Один гость за ночь способен выпить примерно 2 литра жидкости, поэтому запасаясь празднику на каждого гостя выделите по 1.5 литра сладких напитков и 0.5 литра обычной воды.

Горячие блюда

Горячие блюда – обязательный элемент праздничного стола. И чтобы оно было воспринято с должным энтузиазмом, а наевшиеся гости не проигнорировали ваши старания, подавайте его не позже, чем через 40 минут – 1 час после начала застолья.

На Новый год лучше делать порционные горячие блюда. Например, жаркое в горшочках – из расчета на каждого гостя по порции. Объем основного блюда стоит рассчитывать так, что один человек съест примерно 200-250 г. Т.е. если вы решили готовить утку с яблоками и в новогоднюю ночь у вас будет 10 гостей, то утки в 3.5-4 кг (учтите, что во время приготовления блюдо ужарится) будет достаточно.

Чтобы с утра не обнаружить, что недешевая ветчина и салями высшего сорта остались на столе обветренными, не стоит слишком запасаться этими продуктами. Будет вполне достаточно закупать нарезку из расчета, что на каждого гостя уйдет по 50 г мясной нарезки каждого вида. Правда, чтобы на столе она выглядела «объемно» попросите в магазине нарезать ее на слайсере.

Сырная нарезка портится гораздо быстрее мясной, да и среди гостей сыр не настолько популярен. Поэтому если вы хотите, чтобы на праздничном столе был сыр, закупайте его из расчета, что на каждого гостя понадобится не больше 30 г этого продукта.

Салаты

Традиционно с салатов начинается застолье, поэтому включите в меню 3-4 тяжелых (майонезных) салата. Объем каждого из них стоит рассчитывать исходя из того, что один гость в среднем съест не более 150 г одного салата, ведь захочет попробовать всего понемножку. Поэтому, каждый салат на компанию из 10 человек должен весить не более 1.5 кг.

Овощи

Зимой свежие овощи — это удовольствие не из дешевых, да и должным вкусом они не обладают. Поэтому, если вы хотите разнообразить свой стол чем-то свеженьким и ароматным, рассчитывайте, что на каждого гостя нужно предложить по одному огурцу, одному помидору и половинке болгарского перца. А вот если вы будете класть на стол солености, то норму увеличьте вдвое.

Фрукты

Эта закуска очень хорошо идет за праздничным столом, ведь они легко усваиваются и не добавляют тяжесть в желудке. В среднем один гость способен съесть 300 г фруктов. Поэтому делая фруктовую тарелку, рассчитывайте, что на одного гостя стоит порезать полбанана, пол-апельсина, полкиви, по одной груше и яблоку и доложить по две мандарины. Можно разнообразить ассортимент добавив на всех один ананас и гроздь винограда.

Десерт

До десерта доживают не все гости, кто-то уйдет раньше, а кто-то, объевшись, уже не одолеет кусок торта. Именно поэтому рассчитывать объем десерта рекомендуется примерно так – количество гостей разделите на пополам и получившееся число умножьте на 150. В результате на компанию из 10 человек будет достаточно тортика весом 750 г.

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