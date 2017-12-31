Фронтовая Горловка: на окраинах снова неспокойно

30-го декабря жители Горловки по-прежнему слышали боевые действия недалеко от города.

По их словам, стрелять начали еще в светлое время суток. Затем, по состоянию на 20 час., бои продолжались на юго-западе, где периодически «бахало» одиночное тяжелое, кроме того неспокойно было и на севере/северо-западе.

Ближе к полуночи ситуация особо не изменилась и на обоих указанных направлениях продолжали стрелять.

В течение дня не стихали бои под Донецком. В штабе АТО заявили об обстрелах своих позиций под Верхнеторецким и у вентиляционного ствола шахты Бутовка. В «ДНР», в свою очередь, обвинили противника в применении зажигательных боеприпасов на западных окраинах Донецка. Согласно информации, именно из-за этого в многоквартирном доме в поселке Трудовские произошло возгорание.

Кроме того, продолжались боевые действия под Мариуполем.