В Харькове произошел захват заложников в отделении «Укрпочты». Через несколько часов людей освободили

Вчера, во второй половине дня, СМИ сообщили о том, что в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты», которое находится на ул.Шевченко возле ТЦ «Рост».

Вскоре в полиции рассказали, что в захваченном помещении находятся люди. Прибывшие силовики оцепили территории возле места происшествия. Дежурили экипажи спасателей и «скорой», взрывотехники.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — заявили в полиции.

Через несколько часов в интернет-изданиях появилась информация о задержании преступника и освобождения всех заложников.

«Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения «Укрпочты» в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены», — подтвердил глава НПУ Сергей Князев.

«Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики», — написала в Facebook губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

Подчеркивается, что задержание нарушителя состоялось без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет. Известно,что внутрь захваченного здания спецподразделения проникли после того, как одна из заложниц открыла дверь.

Позднее подробности проведенной операции по освобождению 11 заложников, захваченных террористом-грабителем в отделении «Укрпочты» рассказал начальник харьковской полиции Олег Бех.

«По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики СБУ и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны», — отметил он.