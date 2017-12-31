 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Харькове произошел захват заложников в отделении «Укрпочты». Через несколько часов людей освободили

Воскресенье, 31 декабря, 2017

Вчера, во второй половине дня, СМИ сообщили о том, что в Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты», которое находится на ул.Шевченко возле ТЦ «Рост».

Вскоре в полиции рассказали, что в захваченном помещении находятся люди. Прибывшие силовики оцепили территории возле места происшествия. Дежурили экипажи спасателей и «скорой», взрывотехники.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — заявили в полиции.

Через несколько часов в интернет-изданиях появилась информация о задержании преступника и освобождения всех заложников.

«Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения «Укрпочты» в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены», — подтвердил глава НПУ Сергей Князев.

«Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики», — написала в Facebook губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

Подчеркивается, что задержание нарушителя состоялось без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет. Известно,что внутрь захваченного здания спецподразделения проникли после того, как одна из заложниц открыла дверь.

Позднее подробности проведенной операции по освобождению 11 заложников, захваченных террористом-грабителем в отделении «Укрпочты» рассказал начальник харьковской полиции Олег Бех.

«По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики СБУ и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны», — отметил он.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования