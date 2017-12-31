Фронтовая Горловка: одни магазины закрываются, другие — открываются

На своей странице в Facebook горловский блоггер Егор Воронов продолжает рассказывать о жизни родного города и на этот раз свои «Наблюдения о НеВоенной Горловке» посвятил событиям последней недели декабря.

По его словам, в центре города продолжают открываться новые магазины. Со стороны «цветочных рядов» на пл.Победы открылась небольшая кофейня, а чуть поодаль — магазин спиртных напитков. Еще один магазинчик алкогольной продукции (а также табачных изделий и бытовой химии) открылся на ул.Гагарина (в бывшем помещении «Новой почты»). На этой же улице в помещении бывшего магазина «Bordo» теперь продают промтовары — магазин «Хозяюшка» (бытовая химия и… все для дома), а в районе бывшей «Баядеры» появился новый салон мобильной связи и продажи телефонов.

«Говорят, что закрывается ленинский «Амстор». Но помещение (все по тем же «говорениям») уже выкупили под новый супермаркет», — поделился информацией горловчанин.

О праздничном столе

«Вот сегодня столкнулся с человеком, который нес домой супруге грибы. Спрашиваю, мол в какую цену? Он так грустно: «380 за кило. Хотя вот три дня назад еще было по 210 рублей. Но их же заранее не купишь». Лично я слышал, что неделю назад они были по 260 рублей за килограмм. Картофель в «Аверсе» сейчас идет по 19, 50 за килограмм. Яблоки — от 60 до 80 рублей. Зато есть акционные колбасы от «Щедрого кума» и «Колбико». Кстати, довольно много шампанского «Артемовское» из Бахмута. Цена…. 230-260 рублей», — рассказал Е.Воронов.

Сообщил блоггер и об огромных очередях к банкоматам, объясняя эти «неиссякающие столпотворения» с заранее начисленными зарплатами работникам бюджетных организаций. По его информации, не обошлось у бюджетников и без «ложки дегтя».

«В учреждениях здравоохранения и образования установлен график дежурств врачей и педагогов. У вторых чуть иначе — участия в запланированных мероприятиях. Эти рабочие дни не будут оплачиваться по двойному тарифу. Вместо них бюджетникам предлагают отгулы. Все бы это не было так критично, если бы в той же сфере здравоохранения не было дефицита специалистов, которые будут работать по два-три выхода в те самые «праздничные выходные». И еще долго ходили слухи, что эти «праздничные» дни предоставлены за свой счет. Сегодня мне сообщили, что это неправда», — написал Егор.

Напомним, что в «ДНР» на Новый год будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.

По мнению блоггера, во многих вопросах 2017-й год был лучше, чем предыдущие три.

«Конечно, хватало и своих неплачущих печалей, но все же… все же было гораздо больше несмеющихся радостей. Что-то отболело, что-то перетерлось, а что-то и вовсе превратилось в мумию идеальности. Таково уж несовершенство человеческой памяти. Главное в Горловке, и самое трагическое, о чем мы можем искренне сожалеть, осталось — война…», -написал он.