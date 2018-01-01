Фронтовая Горловка: в ночь на Новый год воевали север и юго-запад

Боевые действия в окрестностях города не прекратились даже в праздник.

Вечером тяжелым периодически «шумела» северная сторона, а ночью на юго-западе — в районе Батмановки, Широкой Балки и еще нескольких расположенных поблизости поселков, начались серьезные бои. Уже после наступления 2018-го года кроме юго-запада начал греметь север Горловки. Такая обстановка, по словам, горловчан, сохранялась до трех часов по местному времени.

Сообщали о боевых действиях и жители Донецка. Еще до полудня стреляли в районе аэропорта, затем в городе прогремел мощный взрыв, а во второй половине дня неспокойно было на западных и северных окраинах.

Также не стихали бои под Верхнеторецким, Широкино и Гнутово, у Станицы Луганской.