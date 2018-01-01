Гороскоп на 2018 год: Скорпионы будут в центре внимания, а Весы преуспеют в бизнесе

Гороскоп на 2018 год для сайта «Сегодня» подготовила астролог Любовь Шехматова.

ОВНЫ

Рутинная «пахота» вас убьет, стремитесь заниматься любимым делом, получая от этого довольствие. Регулярно делайте себе на фоне серых будней маленькие праздники, чтобы удержаться на плаву вдохновения. Ощутить свою уникальность, следуя велению сердца, одновременно избегая слияния с толпой – вот судьбоносная задача года. Быть винтиком в коллективном механизме уже нельзя. Эта тема отработана. Подчиняясь общественным идеалам, вы «растворяетесь» как личность, социум гасит ростки творческого энтузиазма. Зато в кругу дорогих сердцу людей будете чувствовать себя замечательно. Левых связей избегайте, счастье умножится в супружеской паре.

Наполняйте личную жизнь романтикой, балуйте своих половинок, удовлетворяя их разнообразные желания, прихоти. Это не каприз эго, а благословенное «хочу».

Со всеми, кому задолжали (морально, материально), удастся щедро расплатиться, продвинуть бизнес. Главное не впасть в гордыню, не стать на путь измены, иначе все результаты будут аннулированы.

К счастью мировоззрение проходит успешную трансформацию, ценность брачных уз незыблема, поэтому из куколки обязательно выпорхнет красивая бабочка.

А вот на профессиональном небосклоне темные тучи сгущаются, требовательное руководство будет «закручивать гайки», вешая на вас всех собак, поэтому не поддавайтесь на провокации (до июля). Иначе можно разрушить многолетние профессиональные наработки, посеять сомнения, сбив с пути, где идет реализация высшего предназначения. Убеждение, что вы уже состоялись как профессионал и можете почивать на лаврах – иллюзия. Да, на протяжении года движение по карьерной лестнице заблокировано, с высокими покровителями не везет. Но это не приговор. Тормоз из-за препятствий опасен, путь к масштабной цели состоит из мелких задач и они выполнимы для вас. Придерживайтесь служебной субординации, избегая должностных злоупотреблений.

Если возникли неприятности на работе, переступив домашний порог, о них забудьте. Это зло и не несите его в семью! Живите здесь и сейчас, планов на будущее лучше не строить, рискуете фатально ошибиться, став жертвой непредсказуемых событий. Друзей также станет меньше, уйдут те, с кем отношения себя исчерпали.

С ноября деятельность, где вы исчерпали профессиональный ресурс, придется оставить. Вектор судьбы смещается в семейную сферу, требуя основных усилий для самореализации в роли семьянина на протяжении 2019 года.

ТЕЛЬЦЫ

Ваша задача (начиная с мая прошлого года) – выстраивать надежный семейный тыл. В этот период закладывается база на 9 лет. Однако все будет идти с пробуксовками, ведь многое зависит от решения жилищных проблем, брачных спутников. У них размах большой, но часто не вписывается в ритмы реальности.

Старайтесь благоустроить свой дом и создать личное суверенное пространство, на которое никто не посягает. К сожалению, консолидироваться с партнерами ради общей цели и «припахать» их по полной дома не удастся. Мужьям (женам) следует дать свободу, поскольку ключевой темой года у них станет профессиональный рост, борьба за карьерное продвижение. А домашние хлопоты только отнимут драгоценные силы. Эксплуатировать их, к примеру, затеяв капитальный ремонт, смысла нет. Получите стройку века.

У вас же, наоборот, успехи и поражения в профессиональной, карьерной деятельности есть тестом: соответствует ли работа высшему призванию? Если «сели не в свои сани» – с надоевшем занятием предстоит расстаться. Отпустите и не цепляйтесь за должность, высокий статус, не штурмуйте начальство. С июля в профессиональной сфере черная полоса. Проявится «нечто», разрушающее профессиональные достижения.

Одиноким следует определиться с сердечным избранником (в этом году не ошибетесь, партнер посылается благословенный) и узаконить отношения. Источник счастья – гармоничный брак. На протяжении 2,5 лет в активной фазе процесс структурирования накопленного жизненного опыта. Он требует расставить акценты в собственном мировоззрении, укрепить или разрушить старые убеждения. Задача сложная. Здесь таится много искушений. Будьте благоразумны, высокий риск стать жертвой псевдоидеалов, извращенной философии.

Поездки за рубеж до июля противопоказаны. Конец января, февраль, июль, август — время кризисных событий. Не делайте скоропалительных решений!

БЛИЗНЕЦЫ

Сфера коммуникаций – самая плодотворная, доброжелательно общайтесь, проявляйте любознательность, случайных встреч в этом году для вас не бывает. Окружающий мир – это информационное поле, где вы черпаете знания, жизненную энергию, целительные впечатления. Оглянитесь вокруг, все самое ценное рядом, искать удачу, отправляясь за тридевять земель, не надо. Люди благожелательны, жизнь прекрасна, наполнена разнообразными судьбоносными ситуациями, которые вас учат мудрости, обогащают духовно. Интеллектуальная всеядность, жажда познать все, быть в курсе разнообразных новостей – от соседских сплетен до событий мирового масштаба – это нормально. Не прячьтесь в ракушке, активно перемещайтесь в пространстве, открываясь всему новому, что встречается на пути, регулярно занимайтесь самообразованием.

В критические моменты прежде всего прислушивайтесь к себе, пропуская чужие подсказки и наставления через фильтр собственных ощущений. Они самые правильные.

В служебной сфере – благодать. Не бездельничайте, трудитесь. Спектр возможностей заработать широкий, ведь вы мастер на все руки, исполнительны и ответственны. Любой труд вам по плечу, начальство в восторге, поручать можно все. Энтузиазм труженика удастся блестяще «конвертировать» в материальные блага. Полезна работа по свободному графику. Пояса можно не затягивать, разумно распределяйте средства, не берете кредиты. Тех, кто поддастся соблазну вложить и быстро заработать, ждут убытки.

Главное – вовремя везде расплачиваться, иначе долги превратятся в удавку на шее. Вообще полагайтесь на себя, избегайте финансовых рисков. Рассчитывать на щедрость партнеров смысла нет. Благодаря им деньги (то экономят, то транжирят) будут в первой половине года «идти в песок». Внимание супружеским парам: интимная сторона отношений выходит на первое место, требуя усовершенствования. Вам следует взбить в одном флаконе коктейль из романтики и секса, чтобы выйти на высший виток любви. До лета будьте бдительны: есть риск стать жертвой чужой черной зависти, которая сожрет вашу удачу, лишит жизненного удовольствия вплоть до депрессии.

Июль и август – критические месяцы. Во втором полугодии далекие путешествия нежелательны. С ноября жизненный фон меняется, вас ждет материальный расцвет, супружеская идиллия. Одинокие встретят свою гармоничную половинку.

РАКИ

Ваш судьбоносный ориентир и стимулятор – финансовая независимость, обогащение деловыми навыками, реализация сокровенных желаний. Обрести твердую материальную почву под ногами, чтобы не жить за чужой счет, а финансировать других – ваша первостепенная задача. Тогда обретете силу и уверенность, жизненный аккумулятор не сядет. Продолжайте работать в той сфере, где вы профессионал, идите в ногу с прогрессом, осваивая инновационные технологии. Беритесь за дополнительные полномочия, заработки.

Фон года удачный, наполненный романтикой, созидательным азартом. Фортуна благоволит лицам творческим, жаждущим реализовать природные таланты. У вас обязательно должно быть вдохновенное хобби, любимое занятие, чтобы ощутить полноценность бытия. Вовремя везде расплачивайтесь, долгов не накапливайте, иначе образуется «свищ-вампир» для утечки энергии. Исключите любые риски, нужно четко контролировать все свои ресурсы. Удовлетворяйте не чужие запросы, а собственные интересы, особенно во втором полугодии.

У брачных пар начинаются серьезные испытания (на два с половиной года) на партнерскую зрелость в союзе. Мысли о разводе в критические моменты гоните прочь. Это не решение проблемы, а усугубление, не нарушайте обет верности. Вы обязаны чувствовать моральную грань, которую переходить нельзя, продемонстрировав пример лебединой преданности. Стремитесь к миру и согласию, деля горести и радости поровну. И любите друг друга. Любые конфликты (до июля) – это провокации, которые стремятся разрушить отношения с благоверными и окружающими. Путь к идиллии – любовь в сердце, она защитит, исцелит, укрепит взаимоотношения. Сейчас в сфере высоких чувств – благоухающая весна.

В ноябре начинается успешный кардинальный поворот на всех фронтах, обновления и преображения, закладывающие базу на 10 лет. Не выпускайте из рук инициативу, окончательное «да» или «нет» принадлежит вам!

ЛЬВЫ

Поиск себя, персонального пути развития продолжается. События года предопределены и закладывают фундамент партнерских отношений на 9-10 лет. Вам предстоит обрести прочный духовный стержень, научиться принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Залог правильного выбора – избавление от любых зависимостей (психологических, эмоциональных, материальных, плотских), затмевающих разум. Это палка в колесах. Внешний вид очень важен, есть вашей визитной карточкой. Следите за фигурой, подберите со вкусом гардероб, прическу, отработайте манеры поведения. Консультация стилиста очень кстати. Сейчас вам нужна красивая престижная «упаковка».

Определились, какое мировоззрение есть родным, а какие стандарты навязаны обществом, партнерами и от них следует отказаться. Без сожаления избавляйтесь от старых убеждений, принципов, оставив только те, которые сейчас импонируют и станут путеводной звездой, сделают ваш авторитет незыблемым.

Регулярно будьте на публике, проявляйте инициативность. Вы лидер на всех фронтах! Слишком боитесь потерять того, к кому «прикипели», но расставание почти неизбежно. Ну а если готовы отправиться в автономное плавание, то вам обязательно найдется надежный спутник, а на деловом поприще – опытные продвинутые сотрудники.

Отважным и независимым Львам, зажигающим энтузиазмом, открыты все дороги. А тем, кто «растворился» в социуме (суженом), следует срочно менять тактику, рулить по собственному усмотрению. Иначе развод, крах сотрудничества на протяжении года неизбежны.

Впрочем, если в брачном или деловом союзе есть потенциал для роста, то вы удачно пройдете кризисную полосу и останетесь вместе. Дайте возможность партнеру реализоваться в профессиональном плане, взяв на себя обязательства по домашним хлопотам. Занимайтесь бытом, опекайте домочадцев. Место счастья – под родным кровом, многих ждет пополнение в семье.

На трудовом поприще сложности. В первом полугодии работа особенно будет в тягость. Не нагружайте себя дополнительными заданиями, сократите круг служебных полномочий, оставьте левые подработки. Чужой плуг чреват переутомлением и болезнями. «Пахать» нужно на минимальных оборотах, не рассчитывая на чужую помощь.

Февраль, июль, август покажут, насколько вы отклонились от судьбоносного маршрута и скорректируют ошибки. С ноября (на год) распогодится, у многих вырастут любовные крылья, жизнь превратится в праздник.

ДЕВЫ

Вздохните с облегчением, основные тяжелые испытания позади. Потенциальный энергетический уровень намного выше, чем в прошлом году. Сейчас ключевая задача – разобраться в себе на более глубинном уровне, затрагивая скрытые слои подсознания. Что там спрятано в ящике Пандоры за красивым фасадом?.. Почему сердце зачерствело? Хватит вкалывать, как лошадь, самая полезная – это роль отшельника. Целесообразно меньше окунаться в мирские дела, это омут для вас. Прощайте обидчиков, подавайте милостыню нуждающимся. Это взращивает добродетели в душе. Подзарядка в сакральных местах, духовные практики крайне необходимы.

Работа и здоровье – вещи взаимосвязаны. Если мучает какая-то болячка, это тест, значит занимаетесь вредной трудовой деятельностью. Или находитесь в рабстве зависимостей, плохих привычек от которых самое удачное время избавиться. Делайте выводы.

Многие события на служебном поприще несут печать предопределенности, мотивированы кармически. Атмосфера года благоприятная для разнообразных контактов с людьми, поездок (недалеких), встреч, учебы, обогащения опытом.

Недалекие поездки, знакомства, общения должны сочетаться с чем-то новым, вы должны интенсивно черпать чужой опыт, учиться практическим навыкам на ходу, регулярно заниматься самообразованием, проявлять изобретательность. К счастью все, что нужно для полноценного бытия, находится не в далеких краях, а рядом, берите и пользуйтесь.

На романтическом фронте до июля – полоса искушений. Контролируйте себя. Если вспыхнуло «левое увлечение» – это самообольщение. Есть в сердце истинная любовь к давнему избраннику, берегите ее как зеницу ока, не разбазаривайте на легкомысленные приключения. Ваш союз сцементируют общие интересы и забота друг о друге. Целесообразно «накачивать» духовные, эмоциональные, интеллектуальные «мышцы», развиваться физически, наполняя жизненное «депо» энергоресурсами. Для этого созданы идеальные условия.

В ноябре жизнь озарится счастьем, в семейной жизни и продлится весь следующий год. Многих ждет пополнение в семье, удачное решение жилищных проблем.

ВЕСЫ

Обрести достойных друзей, единомышленников, заняться общественной работой, стать мудрым политиком – вот ваш судьбоносный маршрут. Наконец-то появятся настоящие братья по духу, с которыми будет происходить равноценный обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями, с которыми воцарится полная гармония мировоззрения. Это замечательно, вы снова будете на одной волне с коллективом, став его бесценным «двигателем» с пользой для себя.

От былых любовных связей, пропитанных нафталином, предстоит избавиться. Они уже исчерпали свой ресурс. И толкают на путь регресса. В браке ориентируйтесь на духовную сторону общения. Вас сроднят общие взгляды, интересы, жизненные позиции. А вот романтический аспект не слишком значим. Проверку на прочность удачно пройдут истинные доверительные отношения.

В материальном плане год максимально урожайный. Преуспеете в бизнесе, доходы возрастут, способствуя накоплениям. Часть средств повезет инвестировать в развитие дела, сделать важные покупки. Творите добро, проявляйте щедрость к окружающим, не обеднеете, а наоборот разбогатеете. Будете жадничать – потеряете.

Стремитесь поддерживать благоприятную погоду в доме, ибо здесь строит козни демон, толкая на разрушения, выматывая силы (до июля). Долг перед домочадцами – святое, не бунтуйте, несите смиренно тот крест испытаний. Домашний очаг должен гореть и ресурсы у вас для этого есть. У многих семья сократится.

Июль-август запускает кармические перемены в профессиональной сфере.

С ноября навигатор судьбы меняет направление в сферу карьеры, делового мастерства. Если ранее ошиблись с персональным предназначением, то шансы восстановить справедливость, переквалифицироваться есть. Круг интересов расширится, случайные люди могут стать вашими покровителями. Благодаря изворотливости ума, таланту импровизировать, подобрать ключ к чужим душам вам повезет очутиться в нужном месте в нужное время и достичь больших успехов.

СКОРПИОНЫ

Сейчас вы феноменально популярны, удачливы, харизма сияет, энергопотенциал бьет ключом. Способны не только ловко руководить своей жизнью, но и влиять на других. Главное – не растратить этот дар на самовозвеличивание, искоренить комплексы, модернизировать свой внутренний мир, наполнив его добродетелями.

Приведите в порядок чувства, мысли, определитесь с истинными духовными ценностями и жизненными целями. В чем смысл вашего предназначения и как вписаться в правильную траекторию движения?.

Карьерное продвижение реально, хотя и с пробуксовками. Они имеют кармические причины, требующие отработки. Настойчиво двигайтесь вверх, закладывается база на 9-10 лет. Сейчас вы на пике, к которому шли годами. Не следует зацикливаться на домашних проблемах, сконцентрируйтесь на бизнесе, шлифуйте деловые навыки. Впрочем, «то» дело, что предназначено, само найдет вас.

Сфера коммуникаций самая угнетающая, высасывающая силы. Сделайте ревизию в отношениях, отсеяв поверхностные, сузьте круг интересов, случайные связи, лишняя любознательность вредны. Не забивайте голову лишней информацией, общайтесь с людьми только на конструктивные темы, не перемывайте чужих косточек. Прагматизм здесь – самый лучший союзник.

Февраль, август наполнены критическими событиями. Предстоит решить дилемму – семья или работа. Будете пребывать, как между молотом и наковальней, многим предстоит пожертвовать личным счастьем ради служебного роста. Второе полугодие чревато неприятностями в семье. Ублажайте домочадцев, поддерживая дружелюбный микроклимат под родным кровом, где лукавый крутит хвостом, пытаясь разрушить очаг.

С ноября в финансовой сфере начинается фартовая полоса (на год) поэтому многие болезненные проблемы удастся решить, реализовав сокровенные замыслы.

СТРЕЛЬЦЫ.

«Инвентаризации» подлежат прежние убеждения, экспериментируйте, ломайте устаревшие стереотипы мышления, современный социум требует абсолютно новых взглядов.

На протяжении года предстоит успешно подвести итоги, осознать и покаяться в допущенных ошибках. Сделать ревизию в кругу знакомых, чтобы избавиться от исчерпавших себя контактов, отношений. Это уже балласт и подлежит утилизации, чтобы освободить место для новых отношений.

Сейчас вы птица высокого полета и обязаны двигаться в унисон с лицами высокой духовной культуры, мудрыми, образованными, тонко чувствующие фальш. Это наилучшие советники, наставники, учителя.

Плюс вы обладаете блестящим даром предвидения, тонко ощущаете где зло, а где добро. Умеете вовремя сорвать маски с людей непорядочных, лгунов, невежд. Именно в вашем присутствии волки в овечьих шкурах покажут истинный лик.

Занимайтесь благотворительностью, проявляйте милосердие и сострадание к несчастным, тайно покровительствуйте нуждающимся. Тогда и вам в критический момент помогут.

На протяжении года с финансами будет сложно, предстоят расходы, поэтому затяните пояса и экономно распределяйте средства, привыкайте к аскетизму. Одновременно активизируйте профессиональное обучение, больше путешествуйте. Сокровенная мечта посмотреть мир сейчас осуществима, странствуйте в дальние страны, познавайте их культуру и расширяйте духовный кругозор!

Осенью стартует очень важный этап (на год), вам повезет стать баловнем фортуны и взять реванш. Благодаря яркой лидерской харизме, огромной пробивной силе удастся горы перевернуть. И создать плацдарм для победоносных действий на 12 лет. Главное – не тянуть одеяло эгоистических запросов на себя, а ставить интересы окружающих на первое место.

КОЗЕРОГИ

Вам предстоит выявить и признать собственные изъяны, комплексы и непременно освободиться от тех червоточин. Скрытая греховная сторона натуры «расцветет» во всей красе, вскроются «скелеты» в шкафу (до июля). Но это не повод для депрессии, самобичевания, тайное становится явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни. Если что-то «гвоздем» сидит в голове, то это ложное разрушительное самовнушение. Не заваривайте кашу, избегайте «высовываться» на публичную арену ради самоутверждения, иначе будете крайним, опозоритесь, все шишки посыпятся на вашу несчастную голову.

К счастью, среди друзей и единомышленников всегда найдутся покровители и спонсоры. Поэтому берегите дружеские узы, они священны. Именно в этом году вы ощутите всю их благодать. И сами в роли друга демонстрируйте образец благородства. Вокруг много ярких интересных людей, единомышленников, теснее общайтесь с ними. Обменивайтесь опытом, энергией, идеями, осваивайте премудрости прогрессивных технологий, занимайтесь политикой, именно работа в коллективе самая плодотворная. Здесь вы неформальный лидер, «сердце и мозг» группового организма.

Год наполнен экстримом, «форс-мажорных» обстоятельств будет предостаточно. Это важное условие для развития. Уменьшить вашу привязанность к материальному миру (финансам, вещам, земному комфорту), укротить собственнические инстинкты – вот какую задачу ставят небеса. Поэтому смело ныряйте в водоворот рискованных ситуаций, нарабатывайте иммунитет к стрессам. Только отважные духом «умрут», преобразятся и снова воскреснут, из пепла ошибок, и тогда уже в будущем никакие тяжелые испытания им не страшны.

Убытки и потери мотивированы кармические (судьба конфискует излишки, взятые за предыдущие года) и это неизбежно. Уступайте, охотно делайте подарки, делитесь, тогда утраты будут минимальными. Чтобы материальные проблемы решались легко, больше уделяйте сил духовному развитию. Необходимые средства придут строго дозировано и в последний момент. А когда фатально не везет, значит вы эгоист, пропитанный гордыней, глупыми претензиями к судьбе и миру.

Январь-февраль, июль-август несут раскол в отношениях. Берегите созданные союзы, идя на компромисс интересов. Осенью начинается дождь «шаровых» благ (на год). Одиноким предстоит заняться поисками половинки, а женатым «переформатировать» себя, во избежание развода.

ВОДОЛЕИ

Сейчас вы служите центром гравитации, вокруг которого вращаются галактики. Хотя на первый взгляд, личность безвольная, инертная, поддающаяся манипуляциям. Но это заблуждение. Внутри бурлит колоссальная незримая сила, душа переполнена богатейшим опытом, чувствами, знаниями, которыми нужно непременно поделиться с окружающими. Иначе саморазрушение неизбежно (особенно во втором полугодии). Отдавая вы, освобождаете место для новых энергий.

Внимание горделивым надменным Водолеям: нарушение духовных законов при попытке взять бразды правления в руки и начхать на чужие интересы, чревато фатальными ситуациями в жизни. События февраля, августа тому подтверждение.

Мобилизуйте все силы в рабочее русло, на кон поставлено карьерное будущее. Здесь царит фортуна, способствуя реализации профессиональных талантов, стратегических бизнес-планов, которые вписываются в запросы общества. Диапазон возможностей широкий, посчастливится найти любимую творческую работу, занять высшую должность, суметь гармонично совместить принципиальность с благородством, мудростью, порядочностью начальника, который переживает всем сердцем за судьбу подчиненных. И не смейте себя насиловать ради денег тошнотворной работой!

Отношения с авторитетными фигурами будут завязываться легко, составить протекцию или взять под крыло вас может совсем посторонняя влиятельная особа.

Если созрели, просите руководство о повышении в должности, вы заслужили на высший статус в социуме. Но учтите, это еще и ответственность за чужие судьбы. Командуйте и подчиняйтесь разумно, четко придерживаясь служебной и семейной субординации. Общее дело и люди, от вас зависящие, не должны страдать. Но не переусердствуйте с полномочиями (власть слабодухих портит), рискуете стремительно взлететь и низко упасть.

На протяжении года зависимость от партнеров усилится, противостояние амбиций достигнет пика. Чтобы разногласия не разрушили вас как личность, имейте ввиду, потребность в личной свободе – это бунт «низшего Я». Работайте над недостатками, преображайтесь, меняйте себя, подстраиваясь под требования окружающих.

И никому не переходите дорогу, если кто-то «дышит» в спину, то пропустите вперед смельчака. Упретесь – сделаете себе хуже.

У брачных пар период реставрации отношений. К сожалению, на чувства и действия партнера вы не способны влиять. Он решает, быть дальше вмести или разойтись. И не смейте давить! Форсировать события нельзя, сейчас выбирает спутник, дайте ему созреть.

Для одиноких идея-фикс выйти замуж или жениться любой ценой – пагубна. Пытаясь активней это сделать, вы идете против течения. Впрочем тот, кому вы предназначены, сам вас найдет и завоюет сердце. Одевать «чужие сапоги» не придется.

РЫБЫ

Ваш удел – активно работать, стать солдатом служебного фронта. Но при этом важно не превращаться в заядлого трудоголика, а научиться расслабляться, не прерывая обычную деятельность и не уходя с головой во внутренний мир, здоровье очень важно.

Очень полезно путешествовать, выбирайте дальние и самые смелые маршруты, обязательно сочетая их с духовным и культурным развитием. Далеко от родных мест получите максимум счастья и вдохновения. Желающие могут поступить в вуз, заняться профессиональным обучением, переехать в другое место. Судьбоносная птица счастья порхает вдали от дома.

С карьерным продвижением (бизнесом) сложности позади. Отмучились сполна. Но триумфальное восхождение начнется только в ноябре (на год). А пока добросовестно выполняйте все, что «прикажет» сама жизнь. Она дает задания, воспитывая из вас бесценного специалиста широкого профиля, готового в критический миг закрыть собой «амбразуру» трудовых нагрузок. Любая работа, где сможете выкладываться на все «сто», станет для вас богатым хлебным местом. С радостью выполняйте каждодневные обязательства, на службе оттачивайте профессиональное мастерство, которое непременно понадобится в будущем. Несмотря ни на что, вкладывайте максимум энергии в ежедневный труд и тогда вам не страшны никакие передряги, денег прибавится. Если на душе скребут кошки, то работа самое лучшее спасение. Неутомимых тружеников и тех, кто исповедует здоровый образ жизни, судьба обязательно наградит. Тело – это храм души и о нем следует заботиться.

А вот на желании уйти от болезненных проблем, спрятаться от мирской суеты, окунувшись в «нирвану» иллюзий, придется поставить крест. В феврале, августе прощание будет самым болезненным. Хватит витать в облаках, спускайтесь на землю. И не цепляйтесь за то, что от вас уходит, это предопределено. К сожалению, на друзей до июля не уповайте, в дружеской сфере лукавый строит козни. Кто настоящий друг, а кто замаскировался под него, распознать очень сложно. Все, кто приходит из прошлого, заражены непорядочностью и должны пройти проверку.

Не отлынивайте от работы! Успешная перспектива делового успеха, духовного и материального роста ожидает только трудолюбивых, исполнительных Рыб.

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