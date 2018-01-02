Куда в «ДНР» подевали свыше 90% социальных выплат, предназначенных для помощи ветеранам ВОВ?

«Не думаю, что деды, которые воевали и которыми так гордятся в самопровозглашенной республике, делали это для того, чтобы спустя 70 лет, прикрываясь их именами, воровали сотни миллионов, в среднем 95% средств, предназначенных на святые цели», — написал журналист из Горловки Никита Синицин.

В самопровозглашенной «ДНР» традиционно гордятся заботой о ветеранах Великой Отечественной. Так, в пресс-службе «министерства труда и социальной политики» псевдореспублики сообщили, что единовременную денежную помощь в 10 тысяч рублей (4800 гривен по курсу НБУ) получат примерно 45 тысяч ветеранов, проживающих на подконтрольной властям «ДНР» территории. Любопытно, что годом ранее, по отчетам «ДНР», эти же соцвыплаты получили 42 тысячи ветеранов.

Получается, за год число ветеранов выросло на 3 тысячи? Поневоле встает вопрос — где нас «кидают»? В «ДНР» любят заявлять о возвращении населения: ВОВ закончилась 72 года назад, то есть ветерану этой войны сегодня должно быть как минимум 89 лет. Мне тяжело представить, что человека в таком возрасте будут возить через КПВВ, когда и молодежь-то страдает, да еще и в количестве по 9 человек ежедневно.

Как будто им мало 45 тысяч своих ветеранов, в самопровозглашенных республиках в ходе созданной в феврале «гуманитарной программы воссоединения народов Донбасса» заявили о готовности выплачивать единоразовую помощь в 10 тысяч российских рублей или 5 тысяч гривен и ветеранам ВОВ с территории подконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей. И даже отчитались о предоставлении такой помощи примерно 140 ветеранам к концу лета.

Но такие ли уж благие цели у руководства «народных республик»?

Население в «ДНР», согласно местному «Госстату», на 1 мая составляло 2 миллиона 309 тысяч 387 человек.

То есть каждый 50-й житель «ДНР» — ветеран войны? Ау, жители «ДНР», вы часто видите людей приблизительно 90-летнего возраста? Может, они по домам все лежат и потому незаметны — ну возраст все-таки, как-никак 90 лет, не сильно побегаешь. Вот это продолжительность жизни в «ДНР», если столько ветеранов дожили до этого дня!

Май 2017-го. «Глава администрации» Центрально-Городского района Горловки Адия Кудрякова говорит, что сотрудники «администрации» провели адресную раздачу продуктовых наборов от «главы республики» всем участникам боевых действий и приравненным к ним, которые получили для жителей района в количестве 68 штук.

В Центрально-Городском районе Горловки проживает примерно 40-50% жителей города, так что общее число ветеранов будет составлять примерно 180 человек.

Согласно все тому же «Госстату ДНР», на 1 мая в Горловке проживали 265 тысяч 660 человек, что на самом деле преувеличено, но допустим. Итого каждый 9-й житель «ДНР» проживал в Горловке. Теперь умножаем 9 на 180 и получаем — 1620 ветеранов ВОВ в среднем должно быть в «ДНР». Округлим, допустим, до 2000. Но ведь в «ДНР» говорят о 45 тысячах! А где остальные?

Не то их держат в тайных концлагерях, где им и раздают эти 10 тысяч рублей каждому, не то их попросту нет и все их деньги просто разворовываются так называемым «руководством республики». Между прочим, это выходит свыше 400 миллионов рублей или 200 миллионов гривен.

Не думаю, что деды, которые воевали и которыми так гордятся в самопровозглашенной республике, делали это для того, чтобы спустя 70 лет, прикрываясь их именами, воровали сотни миллионов, в среднем 95% средств, предназначенных на святые цели… Вот это все, что нужно знать об их гумпрограммах.