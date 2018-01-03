Глава МИД Германии 3-4 января посетит Донбасс

Запланированы также переговоры глав внешнеполитических ведомств.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 3-4 января приедет в Украину с рабочим визитом, в рамках которого вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит Донбасс. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ и Франции в рамках «нормандского формата» по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах», — говорится в сообщении МИД Украины.

После переговоров министры вместе отправятся в район вооруженного конфликта на Донбассе, где побывают возле украинских позиций на линии разграничения.

112.ua