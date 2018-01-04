Фронтовая Горловка: вечером на окраинах стреляли, а в одном из жилых домов взорвалась граната

3-го января в районе Горловки вновь были слышны боевые действия.

По словам местных жителей, стрелять начали во второй половине дня. Еще засветло на северном направлении некоторое время «бахало» одиночными тяжелое. Затем, на протяжении вечера, неспокойно было на севере и западе города. Активно рассказывали о дневных боях и жители Светлодарска.

Кроме того, очевидцы сообщили, что около 16 час. по местному времени слышали в городе громкий «бахах», а поздним вечером появилось сообщение о взрыве гранаты в доме на ул. Академика Королева. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие…

Жители Донецка вновь писали о боях в направлении Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

В «ДНР» заявили о трех нарушениях перемирия — в районе поселков Железная Балка и Доломитное (оба — вблизи Горловки) и Трудовских (на западе Донецка).

В пресс-центре штаба АТО зафиксировали обстрелы своих позиций округ Марьинки, возле шахты Бутовка и Авдеевки. Стреляли также под Широкино. Зато после 15.30, согласно сообщению, нарушений режима прекращения огня не было.