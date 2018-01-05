Фронтовая Горловка: окраины продолжают воевать

Вчера во второй половине дня горожане рассказывали о боевых действиях, происходящих в районе Горловки.

После 14 час. по местному времени, по их словам, на юго-западе завязался достаточно интенсивный бой, который продолжался несколько часов. Временами это направление «шумело» очень громко. Вечером пользователи соцсетей сообщили о том, что на юго-западе снова стреляют. Кроме того, неспокойно было и несколько западнее.

В пресс-центре штаба АТО заявили об обстрелах возле Верхнеторецкого и Луганского.

Дончане днем также слышали боевые действия в течение дня, причем к вечеру они усилились в направлении аэропорта и Ясиноватой.

Уже сегодня утром жители Макеевки сообщили о мощном взрыве: «9.16. Вздрогнули от сильного взрыва».