В Минфине заявили о перевыполнении Госбюджета-2017

В госбюджет поступил незапланированный 21,1 млрд. гривен.

В январе-декабре 2017 в бюджет поступило 792,9 млрд. грн., что на 28,7% (176,6 млрд. гривен) больше, чем в 2016 году, и на 2,7% больше, чем планировалось. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что план перевыполнен на 21,1 млрд. гривен. Из этой суммы 7,1 млрд. гривен поступило от реализации конфиската и 12,8 млрд. гривен собственных поступлений бюджетных учреждений.

Расходы государственного бюджета выполнены в объеме 836,5 млрд. гривен. Объем расходов госбюджета вырос на 22,1% (151,6 млрд. гривен) против 2016 года. При этом расходы общего фонда госбюджета составили 755,1 млрд. гривен, что на 17,5% больше, чем в 2016 году (рост 112,5 млрд. гривен).

Корреспондент