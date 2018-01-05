 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Минфине заявили о перевыполнении Госбюджета-2017

Пятница, 5 января, 2018

В госбюджет поступил незапланированный 21,1 млрд. гривен.

В январе-декабре 2017 в бюджет поступило 792,9 млрд. грн., что на 28,7% (176,6 млрд. гривен) больше, чем в 2016 году, и на 2,7% больше, чем планировалось. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что план перевыполнен на 21,1 млрд. гривен. Из этой суммы 7,1 млрд. гривен поступило от реализации конфиската и 12,8 млрд. гривен собственных поступлений бюджетных учреждений.

Расходы государственного бюджета выполнены в объеме 836,5 млрд. гривен. Объем расходов госбюджета вырос на 22,1% (151,6 млрд. гривен) против 2016 года. При этом расходы общего фонда госбюджета составили 755,1 млрд. гривен, что на 17,5% больше, чем в 2016 году (рост 112,5 млрд. гривен).

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования