Порошенко отменил охрану здания Донецкой облгосадминистрации

Указ президента Украины от 9 апреля 2014 года №386 «О государственной охране Донецкой ОГА» перестал действовать.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко отменил государственную охрану здания Донецкой облгосадминистрации. Соответствующий указ №459/2017 от 29 декабря 2017 года опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, указ президента Украины от 9 апреля 2014 года №386 «О государственной охране Донецкой ОГА» перестал действовать.

Гордон