В Донецкой области создали шесть госпитальных округов

Донецкую область поделили на шесть госпитальных округов, — сообщает Департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

Область разделена на 6 частей без привязки к райцентрам. Таким образом, в Донецкой области появятся Краматорский, Волновахский, Мариупольский, Славянский, Покровский и Бахмутский госпитальные округа.

В каждом будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Одно из требований Минздрава к формированию округов – дорога до больницы должна занимать не больше часа из самой отдаленной точки округа.