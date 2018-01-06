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Обмен пленными: Лутковская объяснила, почему экс-мэр Торецка «прятался» в автобусе

Суббота, 6 января, 2018

Экс-мэр Торецка Владимир Слепцов и еще шесть человек в последний момент отказались от передачи пленных «ДНР» в рамках обмена под Горловкой.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире одного из украинских телеканалов.

«Так произошло с ним (Слепцовым) и еще шестью людьми, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и уже там четко сказали: мы не хотим здесь оставаться, а хотим вернуться на подконтрольную Украине территорию», — рассказала она.

Лутковская отметила, что знакома со Слепцовым лично и знает о состоянии его здоровья, поэтому и отправила его назад в автобус вместе с представителями СМИ. Позже на подконтрольную Украине территорию вернули еще шесть человек, «так ни один человек без его воли не может быть оставлен на неподконтрольной территории».

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что за неделю до обмена было 20 человек, которые колебались и не могли определиться, хотят ли они вернуться на территорию ОРДЛО.

«И не уверена, что эти семеро входили в эту двадцатку, это могли быть другие люди. Человек приехал, получил решение суда или указ о помиловании и решил остаться», — добавила Лутковская.

По ее словам, она оставалась в Горловке до последнего момент и вывезла с неподконтрольной территории «потерявшегося» 74-го пленного.

Напомним, удерживаемый в Украине бывший мэр Торецка Владимир Слепцов передумал возвращаться в «ДНР» и спрятался в автобусе украинских журналистов.

NewsOne



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