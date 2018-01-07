Стали известны первые соперники «Шахтера» на сборах

После зимних каникул команда сначала отправится в Турцию.

Первый сбор «оранжево-черных», по информации официального сайта горняков, пройдет в Белеке с 15 по 24 января.

Итак, 20 января «Шахтер» встретится с чемпионом Болгарии «Лудогорцем», который также готовится к плей-офф в еврокубках — коллектив из Разграда в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Миланом». На 24 января запланирован спарринг с лидером чемпионата Хорватии — загребским «Динамо».

Второй этап подготовки пройдет в ОАЭ, где горняки примут участие в турнире Dubai International Cup-2018. 30 января подопечные Паулу Фонсеки встретятся с «Копенгагеном», 2 февраля «оранжево-черных» ждет противостояние со «Славией», а 7 февраля соперником «Шахтера» будет АИК.