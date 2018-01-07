Верхнеторецкое: Выжить в условиях полной неразберихи

В десятке километров от Донецка и Луганска три года живут люди в условиях полной неразберихи – войны нет, но стреляют; выборов нет, потому что война; дороги и школы не ремонтируют, боятся, что завтра все будет вновь уничтожено. С одной стороны кажется, что будущего здесь вообще нет, но жизнь продолжается даже в таких условиях. Об этом рассказали правозащитники Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Поселок Верхнеторецкое расположен в 24 км от райцентра (Ясиноватой) и в 27 км к северу от Донецка на реке Кривой Торец. Земли поселка граничат с территориями временно неподконтрольных украинской власти сел Михайловка и Пантелеймоновки.

В Верхнеторецком находится железнодорожная станция Скотоватая линии Константиновка-Ясиноватая. На северной окраине поселка расположена станция Новобахмутовка линии Очеретино-Горловка.

Красная, Фабричная, Степная – такие названия имеют 3 улицы в Верхнеторецком, которые сегодня плавно уходят в поселок Красный Партизан, подконтрольный «ДНР». За крайними домами по этим улицам находится стратегически важная автомагистраль Е50 – так называемая южная артерия, соединяющая Горловку, Ясиноватую и Донецк.

«По ту сторону блокпоста» трех улиц в Верхнеторецком остались проживать 450 жителей поселка, который согласно Минским соглашениям 2015 года является территорией, подконтрольной украинскому правительству.

До января 2016 года у людей была возможность перемещаться внутри поселка беспрепятственно. При наличии в паспорте регистрации фактического места проживания в поселке, люди имели возможность получать украинскую пенсию и другие социальные пособия, а также поддерживать связь с родными. Но с января 2016 года и началом т.н. «блокады», организованной несколькими народными депутатами Украины, свободное перемещение жителей Верхнеторецкого было резко ограничено. Местные жители рассказали, что с января 2016 года связь с Украиной для «той» части поселка оборвалась практически полностью.

До начала боевых действий в населенном пункте фактически проживали более 3000 человек, с началом обстрелов из поселка выехала половина населения. Но, когда обстрелы поселка сократились, часть выехавших вернулись обратно.

По состоянию на сегодня в поселке постоянно проживают 2,5 тыс. граждан, из которых 280 человек – переселенцы из более неблагоприятных с точки зрения количества обстрелов регионов, а также с неподконтрольных территорий. В поселке проживают 152 ребенка школьного и дошкольного возраста. До начала боевых действий число детей составляло 198.

На территории Верхнеторецкого работают школа, детский сад, множество магазинов.

Почта не работает в поселке с 2014 года. Один раз в месяц приезжает представитель, чтобы выдать пенсию, другие выплаты и корреспонденцию.

С самого начала боевых действий на востоке Украины поселок Верхнеторецкое практически каждый день появлялся в сводках. По количеству обстрелов населенный пункт мог соперничать только с Зайцево. В начале 2015 года количество обстрелов соответствовало количеству разрушений и жертвам среди гражданского населения.

По данным официальной статистики поселкового совета, обстрелами было повреждено в различной степени 277 жилых дома и объектов инфраструктуры, среди которых детский сад, школа, церковь, поселковый совет. На настоящий момент восстановлено 70 зданий. Основными источниками финансирования в данном случае стали волонтерские организации и сам поселковый совет.

За период активных боевых действий в Верхнеторецком погибли 16 местных жителей, 12 были ранены.

Сегодня в Верхнеторецком работают школа и детский сад. 119 детей получают среднее образование, 33 – дошкольное.

«Здесь все люди запуганы, потому правды вам никто не скажет», – сказала местная жительница в магазине.

Правозащитники отмечают, что многие здесь симпатизируют Украине. И это искренне. Многие понимают, что Донбассу нужно возвращаться в состав Украины, что является залогом мира и стабильности. Но есть и те, и они этого даже не скрывают, кто идейно с «ДНР». «Когда дома обстреливают – виновата только Украина, начинаешь объяснять, что прилетело со стороны «тех», отвечают, что Украина все равно виновата, потому что не предупредила обстрелы, и вообще допустила весь этот ужас. Мы пытаемся избавляться от ярлыка, что каждый живущий на этой территории – сепаратист, и признаем, что в большинстве это люди, пострадавшие от агрессии другой страны», – говорят украинские военные.

И все же, по словам правозащитников, жители Верхнеторецкого верят, что в новом году в их поселок придет мир.

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