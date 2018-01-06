Фронтовая Горловка: пятница выдалась тревожной

Боевые действия в окрестностях города вчера велись весьма интенсивно.

О перестрелках на юго-западе горловчане начали сообщать еще в полдень. Немного позже появились сообщения о возобновившихся боях на Светлодарской дуге. По словам очевидцев, активно применялись минометы различного калибра и бронетехника.

Вечером боевые действия продолжились на западе от Горловки (в стороне Торецка) и на севере (участок от Майорска до Зайцево). Неспокойная обстановка сохранялась на юго-западе и северо-востоке.

Сегодня утром некоторое время стреляли на севере Горловки.

О боях рассказали и жители Донецка. На протяжении вчерашнего дня интенсивнее всего боевые действия велись в стороне Трудовских/Марьинки. Днем также шли бои с применением минометов на северо-западе. А вечером дончане слышали стрельбу практически на всех направлениях.

Также неспокойно было на луганском и мариупольском направлении.