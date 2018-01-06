Христиане восточного обряда отмечают Рождественский сочельник

В этом году Украина впервые официально празднует два Рождества. У христиан западного обряда Рождество наступило 25 декабря.

Православные восточного обряда сегодня, 6 января, празднуют Рождественский сочельник — канун Рождества.

Рождество Христово 7 января отмечают все украинские православные церкви, большинство украинских евангельских христиан, Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, а также христиане восточного обряда — греко-католики, Армянская апостольская церковь, некоторые группы протестантов и коптская церковь.

Согласно библейскому повествованию, в этот день в Вифлееме в хлеву Дева Мария родила Иисуса Христа. Первыми, кто поздравил новорожденного, были пастухи. Позже к младенцу пришли волхвы-мудрецы с Востока.

Сочельник — заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до вечерней звезды, то есть до вечерних песнопений за богослужением «Волхвы же со звездою путешествуют», принято ничего не есть и даже не садиться за стол. С появлением же на небе первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Христа, можно начинать праздновать.

Все члены семьи в сочельник должны быть дома. Говорят, если в эту ночь где-то заночевать, то целый год будешь блуждать по миру. Нельзя и ссориться в этот день, а наоборот, надо помириться с врагами, чтобы в новом году было мирно и в доме, и вне его. Нельзя было прогонять бездомных, бедных, одиноких, ведь сам Бог мог прийти на ужин в образе бедняка. Присутствие такого гостя наоборот считалось хорошей приметой, и хозяева пытались ему угодить.

Наши предки накануне Рождества вносили в дом охапку соломы и сена. Солому расстилали на полу, а сено делили на две неравные части: меньшую клали на стол, а из большей делали стог под столом. Сверху на сене ставили черепок с тлеющим огоньком, где курился ладан. Хозяин и хозяйка с новоиспеченным праздничным хлебом, медом и маком обходили двор и амбары, обкуривая их ладаном.

Также на столе ставили дидух — искусно вывязанный ржаной или овсяный сноп, украшенный разноцветными лентами, конфетами, бумажными цветами, гроздьями калины, — предшественник новогодней елки. В народном сознании он символизирует продолжение рода и приумножение достатка. Под скатертью полагалось разложить обереги: чеснок — чтобы не приближалась к дому нечистая сила, зерно — чтобы был хороший урожай, а также деньги — чтобы благосостояние в доме держалось.

Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая благую весть — рождение Божьего дитя. Во всех храмах проходят праздничные рождественские литургии. За праздничным столом собирается вся семья, приветствуя друг друга словами: «Христос родился! Славим его!».

После ужина, который мог продолжаться до четырех часов, нельзя было ложиться спать, потому что считалось, что проспишь Царство Небесное. Под утро, после третьих петухов, когда все плохое не имеет силы, хозяин мог заснуть, и то настороже, одетым.

Наши предки верили, что если 7 января в дом первым войдет мужчина или мальчик, то хозяйство будет счастливое, а горе будет, если первой появится женщина.

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