Фронтовая Горловка: вечером на юго-западе завязался бой

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях в окрестностях города.

Сначала горожане, живущие в восточной части Горловки, рассказали о напряженной обстановке на участке от Светлодарска до Дебальцево. Затем интенсивно стрелять начали на юго-западе (около 21 час.). По некоторым данным, был слышен бой в районе Верхнеторецкого. Позднее, несколько «бахов» прогремело на северном направлении.

На протяжении всего выходного дня боевые действия слышали жители Донецка и Макеевки. По их словам, применялось как стрелковое, так и более тяжелое вооружение. Мощно гремело в стороне Авдеевки и Ясиноватой, Спартака и аэропорта.

Днем об одиночных исходящих в соцсетях рассказывали жители Кадиевки (бывший Стаханов).