Фронтовая Горловка: стреляли и вчера, и сегодня…

Боевые действия в окрестностях Горловки продолжаются.

Первая половина дня прошла спокойной, а вот с наступлением темноты режим прекращения огня вновь был нарушен. В понедельник стреляли на севере от города. После 18 час. местные жители на протяжении нескольких часов сообщали о боях в районе Зайцево.

Сегодня утром горловчане также слышали несколько «бахов».

8-го января неспокойная обстановка сохранялась на участке от Углегорска и Дебальцево до Светлодарска. Весь день стреляли между Докучаевском и Новотроицким. Под Донецком наиболее интенсивно боевые действия велись в районе Спартака, а также Авдеевки и Ясиноватой.