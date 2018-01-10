Фронтовая Горловка: под обстрел вновь попало Зайцево

Вечер 9-го января не стал исключением и горожане вновь слышали боевые действия в районе Горловки.

По их словам, с 17 час. по местному времени минометами и крупнокалиберным вооружением «шумело» северное направление, ближе к полуночи в стороне Зайцево применялось более тяжелое.

Позднее, из многострадального поселка на окраине Горловки вновь пришли печальные новости. По некоторым данным, около 20 час. жилой сектор попал под обстрел и пострадал один из частных домов. В этот момент в нем находились два человека. Сегодня стало известно, что мужчину 50 лет и его мать пенсионного возраста удалось разблокировать только утром.

В среду, 10-го января, бои также продолжились. По сообщениям местных жителей, неспокойно было на участке от Майорска и до Гольмовского, а также на светлодарском направлении.

Возвращаясь к вчерашним событиям отметим, что о боевых действиях по-прежнему ежедневно рассказывают жители Донецка. «Горячо» было как в стороне Песков, так и в районе Спартака, аэропорта, шахты Бутовки…