Повышение тарифов Vodafone в ОРДЛО: монопольная прихоть или вынужденный шаг?

С 9 января на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса оператор мобильной связи компания «Vodafone Украина» изменяет тарифы. Теперь абоненты будут ежедневно платить по 3 гривны, итого в месяц около 90 гривен. Жители Луганска и Донецка уже возмутились таким решением. Некоторые говорят, что Украина вновь сама отказывается от своих территорий и подталкивает переходить на местную мобильную связь. «Vodafone Украина» в свою очередь объясняет, что содержать и ремонтировать оборудование на неподконтрольной территории очень сложно. Эксперты же объясняют, предприятию действительно сложно финансово во время военного конфликта содержать свое оборудование удаленно.

3 гривны в день теперь такой тариф у жителей оккупированных территорий Донбасса. Взамен они получают бесплатные звонки внутри сети, 1,5 гривны за минуту на другие номера по Украине, 50 мб интернет-трафика на каждый день и смски по 1 гривне на все номера. В сумме за месяц заплатят около 90 гривен. После такой новости от «Vodafone Украины», в социальных сетях нашлось немало негативных отзывов.

«Теперь за оплату, которая будет в 2 раза больше, вы мне предоставите НОРМАЛЬНУЮ СВЯЗЬ? Или за то, чтобы со сто первого раза дозвониться ребенку на соседнюю улицу, нужно платить вместо 40 уже 90 гривен?» – пишут в социальных сетях.

«Экономисты компании уверены в целесообразности данного перевода? Возьмем, к примеру, пенсионеров. Многие из них потянут новый тариф при условии, что 90% не получают украинскую пенсию? А дети?… Не забывайте, на неподконтрольных территориях действуют собственные операторы для общения внутри и есть интернет для общения со всем миром. Вполне может сложиться ситуация, при которой компания потеряет львиную долю рынка!» – комментируют в социальных сетях.

В «Vodafone Украина» свое решение комментируют отсутствием возможности содержать и ремонтировать оборудование – более трети базовых станций на неподконтрольной территории уже вышли из строя.

«Сеть работает крайне нестабильно. В связи с этим мы не можем гарантировать полноценную работу сети и предоставление услуг в полном объеме. Удаленное обслуживание номеров абонентов в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. С учетом существующей ситуации тариф «Смартфон Стандартный» позволит обеспечивать абонентам связь», – отметили в пресс-службе компании.

Если жители Луганска такому решению не обрадовались, то представители местных телефонных компаний воспользовались ситуацией. Тут же заявили, что подконтрольный «ЛНР» оператор «Лугаком» поднимать тарифы не будет.

Представитель «Лугакома» Эдуард Егоров отметил: «Такая политика «Vodafone Украина» с моей точки зрения, скорее всего приведет только к одному – жители нашей «республики» примут для себя окончательное решение и будут пользоваться услугами нашего оператора».

Вот только сами луганчане от такого будущего не в восторге! Хотя ценовая политика «Лугакома» дешевле – 50 рублей в месяц. Вот только позвонить с него, кроме как внутри сети, никуда не удастся. По словам местной жительницы Светланы, на «Лугаком» переходить до последнего не хотела. Даже несмотря на постоянные перебои «Vodafone».

«А толку от этого «Лугакома»? Я с него даже не всегда в больницу дозвониться могу – ребенку врача вызвать. Звонки в Украину вообще с него невозможны. Конечно, не хочется терять связь с родными в Украине. Уже с ними обсудили, что они будут нам постоянно звонить, потому что нам 90 гривен в месяц – это дорого», – признается луганчанка.

Экономист Борис Кушнирук признается, что содержать оборудование любой телефонной компании будет дорого.

«Я вообще не понимаю, как они там работают. Это ж нужен персонал, который обслуживает всю эту систему. Она же функционирует самостоятельно. Я думаю, что у них потери на самом деле нестандартные, которые возникают на той территории. Поэтому в таком поднятии цен не вижу ничего крамольного с их стороны», – объясняет эксперт.

Такого же мнения и эксперт в сфере телекоммуникаций Анатолий Фроленков.

«Поддержание аппаратуры, ремонт ее – это очень дорого и проблематично. А тем более удаленно. В любом случае оборудование состоит из нескольких уровней. Есть железо. К примеру, если вышку взорвали, то ее нужно построить заново или смонтировать. То есть физический уровень, никто не отменял и иногда необходимо его физически восстанавливать. А у «Vodafone Украина» есть современная техника, которая позволяют многие вопросы контролировать и ремонтировать удаленно», – комментирует Фроленков.

На данный момент в интернете уже создана петиция к президенту Украины по поводу законности действий. Ее уже подписало около тысячи человек, а всего нужно 25 тысяч голосов.

Донбасс.Реалии