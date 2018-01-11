Фронтовая Горловка: бои становятся все интенсивнее…

Из Горловки продолжают поступать тревожные новости — на протяжении всего дня, 10-го января, на окраинах города было весьма неспокойно.

С самого утра шумно было на участке от Майорска до Гольмовского, на светлодарском направлении. На севере кроме стрелкового интенсивно применялись минометы и бронетехника. Затем активность боевых действий несколько спала, хотя днем местные жители продолжали сообщать о периодических «бахах».

Вечером же все вернулось на круги своя… Опять загрохотала сторона Зайцево, северо-восток. К 21 час. по местному времени активизировался юго-запад.

Около полуночи появилось сообщение об интенсивной работе тяжелого вооружения, а еще чуть позже — об обстреле района Гольмовского. В итоге этот поселок остался без электроснабжения, остановлены все котельные. Утром стало известно, что различной степени повреждения получили два дома, гаражи, сараи. Около 3 час. ночи четыре котельные запустили на дизель-генераторах.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня, 11-го января, боевые действия продолжились. С утра «шумело» все северное направление. По информации Ивана Приходько, в результате обстрела Доломитного ранена женщина, зафиксировано повреждение жилого дома. Кроме северных окраин громко уже было и на юго-западе.

Что касается вчерашней сводки, то по-прежнему о боях сообщают жители Донецка и Макеевки. По их словам, гремели стороны аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой, Петровского района. Слышали боевые действия и в Харцызске.

Ночью в результате обстрела в Спартаке ранение получил местный житель.