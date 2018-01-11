Первая мобильная аптека начала работать в Горловке

В «ДНР» решили бороться с проблемой доступности лекарств в сельской местности путем создания «Автоаптек».

На территории Горловки передвижная аптека начала свою работу во вторник с Октябрьского, 10-го января выезжала в Пятихатки и Федоровку, а на сегодня, 11-го января, торговля была запланирована в Михайловке и Озеряновке. В дальнейшем планируется, что она будет выезжать в прифронтовые поселки города согласно графику, и осуществлять торговлю медикаментами.

Ассортимент мобильного аптечного пункта представлен перевязочными материалами, лекарствами от простуды для взрослых и детей, медикаментами от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и т.д., в основном российского производства.