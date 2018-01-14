Сколько Украина выплатит по долгам в 2018 году

В 2018 году Украина должна погасить 175 млрд грн задолженности, из них на погашения внешних заимствований будет направлено 61 млрд. грн.

Об этом в интервью Лига.net заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

- В следующем году государство потратит 130 млрд грн на обслуживание существующего государственного долга, всего мы должны погасить 175 млрд. грн., из них на погашения внешних заимствований пойдет 61 млрд. грн., – сказал Марченко.

Отвечая на вопрос, сколько денег Минфин планирует одолжить в следующем году, чиновник ответил, что такие заимствования будут возможны только при благоприятной конъюнктуре рынка и выгодных условиях.

- Ходить выпрашивать деньги мы не собираемся, – отметил он.

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